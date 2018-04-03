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В Санкт-Петербурге открылся магазин FragStore
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В Санкт-Петербурге открылся магазин FragStore 

CyberSport.ru 5 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В Санкт-Петербурге появился магазин киберспортивной атрибутики FragStore. Он расположен на четвертом этаже ТРК «Гулливер» по адресу Торфяная дорога, 7. В честь открытия все, кто совершит покупку на сумму от 1,5 тыс. руб., получат уникальный подарок. Акция не ограничена по времени, но количество подарков ограничено.
Представители FragStore отметили, что это не последний магазин франшизы в Санкт-Петербурге.
В апреле FragStore откроется в киберспортивной арене Winstrike, которая находится в московском «Детском мире» на станции метро «Лубянка».
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