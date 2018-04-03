В РЖД рассказали о преимуществах невозвратных билетов

В РЖД увидели интерес пассажиров к появлению в продаже невозвратных билетов

РЖД видят интерес пассажиров к появлению в продаже невозвратных билетов на поезда, сообщили РИА Новости в компании.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.

"У пассажиров появятся новые возможности по выбору между различными билетами, в том числе невозвратными, имеющими более низкую стоимость. По результатам проведенного исследования, интерес к этой инициативе высказали 60% опрошенных пассажиров", — сообщили в РЖД во вторник.

Летом 2011 года занимавший тогда пост гендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и вице-президента РЖД Михаил Акулов рассказывал, что компания обратилась в Минтранс РФ с предложением отменить возврат билетов, купленных по низкой цене. Он пояснял, что идея связана с запуском программы лояльности и будет распространяться только на нерегулируемые тарифы. Аналогичную практику применяют авиакомпании при продаже билетов с дисконтом.

Сейчас у ФПК отсутствуют положения, предоставляющие право продавать невозвратные билеты, что вынуждает компанию учитывать риск убытков от возврата билета при определении цены — это увеличивает стоимость перевозки для всех пассажиров. Право продавать невозвратные билеты позволит ФПК дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене.

Изменения, которые вносятся в законодательство предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.