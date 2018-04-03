Ещё
Сколько денег потратят болельщики на чемпионате мира по футболу в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сколько денег потратят болельщики на чемпионате мира по футболу в России 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Близится чемпионат мира по футболу — 2018. Специалисты уже отметили скачок спроса билетов на поездки в Россию в 12 раз. Телеканал «МИР 24» решил выяснить, болельщики из каких стран самые активные, и сколько они намерены потратить в стране.
Возглавили рейтинг лидеров немцы. Правда, они реже, чем раньше, ищут перелеты в Россию — рост всего 14%.
Второе место в топе занимают американцы — рост бронирования авиабилетов составил 480%. Да, их сборная не прошла отборочный турнир, зато в Россию едут мексиканцы. Поэтому основной спрос билетов из Америки как раз сформировали американцы с мексиканскими корнями.
В чужие ворота без остановок
Как забивают вратари
В топ-5 стран, жители которых в первом полугодии 2018 года планируют посетить Россию, также вошли Дания, Швеция и Италия. Спрос с их стороны увеличился на 77%, 70% и 17% соответственно.
Билеты на матчи четверть финала четвертой категории, которые пройдут в Казани и Самаре стоят по 30 тысяч рублей. Переезд из Казани в Самару на автобусе обойдется в 800 рублей, хотя с FAN ID это можно сделать и бесплатно. Жилье будет стоить от 6 тысяч рублей, но возможно и гораздо дороже, если закончатся номера в гостиницах.
Билеты на полуфинал, который состоится в Санкт-Петербурге, стоит 50 тысяч рублей. Перелет из Самары в Питер — еще примерно 9 тысяч, а проживание обойдется в сумму от 6 тысяч при наличии мест в гостиницах.
Билет на финальный матч в Москве будет стоить 100 тысяч рублей. Добраться из Санкт-Петербурга на поезде можно за 3 тысячи рублей или бесплатно по FAN ID. Отель бронировать необязательно, ведь можно сразу улететь домой.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
В России хотят ужесточить правила онлайн-продажи детских товаров Медведев заявил о необходимости публиковать тарифы на услуги УК С 1 апреля в России проиндексируют пенсии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность228
Стало известно о тайном счете Скрипалей99
Киевский прокурор появился на телевидении голым79
Семью Нетребко выгнали из театра42
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя148
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение