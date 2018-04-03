Сколько денег потратят болельщики на чемпионате мира по футболу в России

Близится чемпионат мира по футболу — 2018. Специалисты уже отметили скачок спроса билетов на поездки в Россию в 12 раз. Телеканал «МИР 24» решил выяснить, болельщики из каких стран самые активные, и сколько они намерены потратить в стране.

Возглавили рейтинг лидеров немцы. Правда, они реже, чем раньше, ищут перелеты в Россию — рост всего 14%.

Второе место в топе занимают американцы — рост бронирования авиабилетов составил 480%. Да, их сборная не прошла отборочный турнир, зато в Россию едут мексиканцы. Поэтому основной спрос билетов из Америки как раз сформировали американцы с мексиканскими корнями.

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Швеция и В топ-5 стран, жители которых в первом полугодии 2018 года планируют посетить Россию, также вошли Дания Италия . Спрос с их стороны увеличился на 77%, 70% и 17% соответственно.

Билеты на матчи четверть финала четвертой категории, которые пройдут в Казани Самаре стоят по 30 тысяч рублей. Переезд из Казани в Самару на автобусе обойдется в 800 рублей, хотя с FAN ID это можно сделать и бесплатно. Жилье будет стоить от 6 тысяч рублей, но возможно и гораздо дороже, если закончатся номера в гостиницах.

Билеты на полуфинал, который состоится в Санкт-Петербурге , стоит 50 тысяч рублей. Перелет из Самары в Питер — еще примерно 9 тысяч, а проживание обойдется в сумму от 6 тысяч при наличии мест в гостиницах.

Билет на финальный матч в Москве будет стоить 100 тысяч рублей. Добраться из Санкт-Петербурга на поезде можно за 3 тысячи рублей или бесплатно по FAN ID. Отель бронировать необязательно, ведь можно сразу улететь домой.

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