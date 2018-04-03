Пенсионный фонд обогатил правопреемника умершего родственника

Максимальная выплата составила 145 тысяч рублей.

В марте текущего года Отделением ПФР по Республике Карелия средства пенсионных накоплений выплачены 118 правопреемникам умерших застрахованных лиц на сумму более 932 тыс. рублей. Максимальная выплата правопреемнику составила 145 512 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования формируются:

— у работающих граждан 1967 г. рождения и моложе за счет отчисления работодателями страховых взносов в ПФР в период с 2002 по 2013 гг. (с 2014 г. все страховые взносы уплачиваются на формирование только страховой пенсии);

— в 2002-2004 гг. средства пенсионных накоплений также формировались у мужчин 1953-1966 г. рождения и женщин 1957-1966 г. рождения (с 2005 г. по этой возрастной группе застрахованных лиц все страховые взносы уплачиваются на формирование только страховой пенсии);

— у участников Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;

— у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

Если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты, накопительной пенсии, пенсионные накопления, учтенные в его лицевом счете, (кроме средств материнского (семейного) капитала), выплачиваются его правопреемникам.

Правопреемники (дети, супруги, родители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки) могут обращаться в орган ПФР по месту жительства в срок до истечения 6 месяцев с даты смерти застрахованного лица. Если формирование пенсионных накоплений было передано по заявлению гражданина в негосударственный пенсионный фонд — правопреемникам следует обращаться в этот фонд.