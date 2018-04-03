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Система tax free заработает в России с 10 апреля
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Система tax free заработает в России с 10 апреля 

Российская Газета 1 час назад
Ближе к началу Чемпионата мира по футболу-2018 система заработает в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. В случае, если пилотный проект пройдет успешно, система может заработать и в других российских городах, уверен Евтухов.
Он напомнил, что tax free широко распространена в мире. Сейчас мы находимся на финишной прямой и завершаем непосредственное обеспечение работы системы в магазинах и аэропортах", — уточнил замминистра.
Как работает система? Граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, покупают в российских магазинах товары на сумму свыше 10 тысяч рублей и вместе с фискальными чеками получает специальный чек tax free. При этом можно сделать несколько покупок, но для возврата налога важно, чтобы это было в течение одного дня и на 10 тысяч. На алкоголь и табак система не распространяется. В магазине покупателю предоставят буклеты на нескольких языках (пока готовы на английском и китайском) со схемами аэропортов, по которым легко будет найти, где размещены операторы tax free и таможенные органы.
Кстати, на данный момент на российском рынке работают четыре оператора: два международных (Global Blue, Tax Free Premier) и два российских ("Хайскай Финсервис" и «Национальный оператор Такс Фри»).
В аэропорту иностранец вначале регистрируется на рейс. Затем по навигации Tax Refund (Возврат НДС) находит специальную стойку, где представитель таможни должен подтвердить факт вывоза неиспользованного товара — то есть в упаковке, с бирками и этикетками — такое правило действует везде. Удостоверившись в целостности товара, его соответствию выданному чеку tax free, сотрудник таможни ставит личную печать и тут же на ленте рядом с таможней багаж с товаром уходит на сортировку. Далее иностранец идет в аэропорту в обменный пункт, у которого заключены соглашения с операторами tax free и получает возврат. Другой вариант — он опускает чеки с отметкой таможни в почтовый ящик оператора и получает возврат на карту.
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