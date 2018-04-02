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В Москве испекут более 3,5 миллиона пасхальных куличей
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В Москве испекут более 3,5 миллиона пасхальных куличей 

Мир24 2 апреля 2018
В Москве к Пасхе испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов, сообщается на сайте мэрии столицы.
«К празднику Пасхи на 13 столичных хлебозаводах приготовят более 3,5 миллиона куличей и кексов. Их начнут выпекать после 2 апреля», — говорится в сообщении.
Куличи и кексы будут выпекать по 20 рецептам. Среди самых популярных — куличи «Майский», «Покровский», «Медведковский», «Пасхальный» с глазурью или с сахарной пудрой, а также кекс «Славянский», рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Их можно будет купить почти в 12 тысячах магазинов города. Стоить они будут от 36 до 440 рублей.
Предполагается, что москвичи съедят более одной тысячи тонн пасхальной хлебобулочной продукции.
В этом году россияне будут отмечать Пасху 8 апреля.
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