В Москве испекут более 3,5 миллиона пасхальных куличей

Москве к Пасхе испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов, сообщается на сайте мэрии столицы.

«К празднику Пасхи на 13 столичных хлебозаводах приготовят более 3,5 миллиона куличей и кексов. Их начнут выпекать после 2 апреля», — говорится в сообщении.

Куличи и кексы будут выпекать по 20 рецептам. Среди самых популярных — куличи «Майский», «Покровский», «Медведковский», «Пасхальный» с глазурью или с сахарной пудрой, а также кекс «Славянский», рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Их можно будет купить почти в 12 тысячах магазинов города. Стоить они будут от 36 до 440 рублей.

Предполагается, что москвичи съедят более одной тысячи тонн пасхальной хлебобулочной продукции.

В этом году россияне будут отмечать Пасху 8 апреля.

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