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Авиакомпания «Азимут» вошла в число самых доступных перевозчиков с начала года
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Авиакомпания «Азимут» вошла в число самых доступных перевозчиков с начала года 

Ростовские Вести 36 минут назад
Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал изменение цен на авиабилеты в первом квартале 2018 года. Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на всех направлениях с вылетом из городов России в течение первых трех месяцев составила 15 018 рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2017 года. Перелеты внутри страны подорожали на 13% (с 7 598 до 8 576 рублей), международные — на 4,3% (с 21 272 до 22 192 рублей). Средняя стоимость посчитана на основе билетов эконом-класса туда-обратно для взрослого пассажира, полеты по которым состоялись в январе, феврале и марте. Средняя стоимость авиабилетов как на внутренних, так и на международных направлениях снижалась с четвертого квартала 2016 года (см. график 1). Результаты первого квартала 2018-го сигнализируют о завершении этого тренда и возвращении стоимости авиабилетов к росту. Подтверждает это тот факт, что доля дешевых билетов (до 5000 рублей за перелет туда-обратно) в структуре продаж за год уменьшилась на 5% (см. график 2). При этом рост средней стоимости произошел на фоне увеличения глубины бронирований (см. график 3). Ценовым лидером как на внутренних, так и на международных маршрутах по итогам первого квартала 2018 осталась авиакомпания «Победа» (OneTwoTrip публиковал аналогичный рейтинг перевозчиков по итогам 2017 года). Стоимость ее билетов для перелета внутри страны оказалась на 45% ниже среднего показателя по всем авиакомпаниям, для перелета за границу — ниже в два с половиной раза. Второе место в рейтинге доступных перевозчиков на внутренних направлениях заняла созданная в 2017 года авиакомпания «Азимут». Стоимость ее билетов на 41% меньше среднего показателя. Третье — Nordwind Airlines (-26%). В рейтинге доступных перевозчиков на международных направлениях Nordwind Airlines улучшила свои позиции, заняв вторую строчку (средняя стоимость авиабилета туда-обратно в 2,3 раза меньше показателя по всем перевозчикам). Третья строчка досталась авиакомпании Utair (разница в 2,2 раза). Для анализа использовались данные по пятнадцати крупнейшим перевозчикам, выполняющим регулярные рейсы. За исключением «России» и «Глобуса», билеты которых оформляются под кодами материнских компаний. «Наблюдаемое ранее снижение цен было связано с комплексом причин: это и профицит провозных емкостей, и распространение невозвратных и безбагажных тарифов, и развитие низкобюджетных авиакомпаний. Первые два фактора существенно ослабили свое влияние в начале 2018 года, что привело к закономерному увеличению стоимости перелетов. Вместе с этим мы не считаем, что подорожание может оказать существенное влияние на активность пассажиров. Предлагаемые лоукостерами и другими авиакомпаниями тарифы, особенно при заблаговременной покупке и на внутренних направлениях, по-прежнему остаются весьма демократичными. Продажи билетов на рейсы авиакомпаний, ставшими лидерами рейтинга по доступности, по итогам квартала выросли существенно сильнее других перевозчиков», — комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.
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