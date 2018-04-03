Рост зарплат будет весьма неравномерным

За прошлый год реальные зарплаты выросли в стране в среднем на 4%. Официальный правительственный прогноз на 2018 год предполагает увеличение реальных заработков примерно на 4%. Это значит, что с учетом инфляции номинальные средние зарплаты могут подняться процентов на семь.

Но рост будет весьма неравномерным. Самый большой прирост заработков ждет обладателей самых востребованных профессий: ИТ-разработчики, инженеры, финансовые аналитики и технические консультанты, пишет "Независимая газета"

У российских кадровых агентств зарплатные прогнозы на 2018 год сильно различаются. Так, по прогнозам агентства «Юнити», в среднем по стране уровень оплаты труда увеличится на 10-15%.

А у агентства Kelly Services CIS совершенно иные расчеты. «В 2018 году мы не ожидаем роста зарплат. Уровень инфляции 2017 года был рекордно низким, и экономических предпосылок повышения зарплат выше, чем на 3-5%, нет», — рассказала «НГ» директор по маркетингу Kelly Services CIS Жанна Волкова . «Повышения заработных плат будут выборочными — для удержания редких и очень востребованных специалистов: в основном это ИТ-разработчики, некоторые инженерные профессии», — говорит Волкова. При этом она допускает, что «повышение также коснется тех специалистов, чья зарплата была сильно ниже рынка». Здесь речь идет в основном о специалистах начального уровня и востребованных рабочих специальностях.

Но у специалистов из «Юнити» ожидания более оптимистичны. Они считают, что можно назвать ряд специальностей, где диктовать условия в 2018 году будут не работодатели, а соискатели. К таким специалистам относятся, в частности, ИТ-разработчики, инженеры, финансовые аналитики, технические консультанты — то есть наиболее востребованные и дефицитные профессии. К группе самых востребованных специалистов кадровики из «Юнити» включили и директоров по персоналу, то есть коллег. «Перечисленных специалистов ожидает интенсивный рост зарплат — в отдельных случаях на 50-100%», — утверждают в «Юнити».

Согласны с прогнозами кадровых агентств об исключительном положении ИТ-специалистов и в крупных госкомпаниях. «Во всем мире сегодня наблюдается тенденция трансформации бизнес-процессов на базе цифровых технологий. Этот тренд характерен и для электросетевого комплекса. В связи с этим полагаем, что опережающего роста заработных плат стоит ожидать специалистам, задействованным в ИТ-сфере и осваивающим передовые ИТ-продукты, в том числе в области кибербезопасности, разработки программных продуктов систем управления», — сообщили НГ в компании «Россети»

ИТ-разработчик — это топовая специальность 2017 года, которая не собирается сдавать позиции и в 2018 году. «Конкурентный рынок и недостаток подходящих кандидатов обеспечат разработчикам Front-end, Python, Java и мобильных приложений хороший прирост зарплат и в 2018 году. Не случайно именно в ИТ-секторе, по данным HeadHunter, мечтает работать каждый пятый российский соискатель», — говорят специалисты по рынку труда.