Жизнь взаймы. За год с псковичей взыскали 419 млн рублей по кредитам 

Тупик и долговая яма?
Недавно в нашу редакцию пришло полное отчаянья письмо от псковички Татьяны Ивановны Г. «В семье — беда. Сын в банке взял деньги, но не рассчитал силы. Старается заработать, берется за любую работу. Стал просить у банка погасить долг в рассрочку, но там отказали, а проценты растут. Если бы изначально сын спросил совета, конечно, я постаралась бы отговорить от этого поступка. Но что случилось, то случилось. У меня просьба — объясните, пожалуйста, можно ли все-таки оформить рассрочку, и что для этого нужно? Или это всё — тупик и долговая яма? P. S. Продавать нечего, в доме нет ничего серьезного», — написала она.
В пресс-службе Управления ФССП по Псковской области подтвердили, что эта проблема актуальна для нашего региона. Так, в прошлом году псковские судебные приставы взыскали по кредитным платежам почти 446 млн рублей, из них 419 млн рублей — с физических лиц. То есть, с обычных граждан, которые, как и сын нашей читательницы, не смогли вовремя погасить банковские кредиты.
Мы попросили заместителя управляющего отделением Центробанка по Псковской области Глеба Чиркова прокомментировать письмо псковички и ответить на её вопросы.
Он объяснил, что в первую очередь нужно всё-таки попробовать договориться с банком об изменении условий договора. Здесь есть несколько вариантов — отсрочка платежа на несколько месяцев, реструктуризация долга (чаще всего это уменьшение платежа за счёт увеличения срока кредита) и временное уменьшение платежей — например, когда 2 месяца клиент выплачивает половину обычного платежа, а следующие 2 месяца — по полтора.
При этом заёмщик должен чётко понимать, когда он сможет платить по кредиту и объяснить это банку. Кроме того, нужно заранее подготовить все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий договора.
Если договориться с банком не удалось, можно попытаться рефинансировать задолженность — то есть, взять кредит в другом банке на более выгодных условиях. Хотя здесь, конечно, есть немалый риск ещё больше увязнуть в долгах.
Позаботьтесь о «подушке»
Можно обратиться за помощью и к финансовому омбудсмену. Это правозащитник, помогающий гражданам в решении спорных вопросов с банками, а его деятельность подразумевает решение таких споров в досудебном порядке. Чаще всего к нему обращаются за помощью в реструктуризации долга. Благодаря его вмешательству банк может пойти на уступки и дать отсрочку, или пересчитает ежемесячные выплаты.
Проблема в том, что в Псковской области нет своего финансового омбудсмена. А в аппарат федерального «примирителя» стекаются подобные обращения со всей России. Поэтому очередь до рассмотрения именно вашего «крика души» может дойти совсем нескоро.
«У банка есть право потребовать деньги через суд, который может учесть непростую ситуацию заёмщика и назначить щадящие условия погашения кредита. Но надо помнить, что в случае суда на заёмщика лягут и все судебные издержки, а сумма долга при этом возрастёт», — предупредил Глеб Чирков.
Если и после решения суда гражданин не платит по кредиту, судебные приставы могут наложить взыскание на его банковские счета и ценное имущество — в пределах размера задолженности.
Самая крайняя мера, когда ситуация действительно зашла в тупик — объявить себя банкротом. Но в этом случае всё имущество заёмщика, включая единственное жильё, выставят на торги, а сам он лишится возможности выезжать за границу, занимать руководящие должности и брать новые кредиты без указания факта своего банкротства.
Как не оказаться в подобной ситуации? На этот счёт наш эксперт дал несколько рекомендаций. Во-первых, сумма платежей по кредитам не должна превышать 30-40% дохода, при этом остающихся средств должно хватать и на обязательные платежи, и на жизнь.
Во-вторых, перед тем, как брать кредит, нужно подготовить «подушку безопасности» — как минимум, 3 месячных дохода. Если случится форс-мажор, она выручит хотя бы на время. В-третьих, не стоит пренебрегать страховкой. В случае потери трудоспособности страховая компания погасит частично или полностью (зависит от условий страхования) задолженность перед банком.