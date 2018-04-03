Жизнь взаймы. За год с псковичей взыскали 419 млн рублей по кредитам

Тупик и долговая яма?

Недавно в нашу редакцию пришло полное отчаянья письмо от псковички Татьяны Ивановны Г. «В семье — беда. Сын в банке взял деньги, но не рассчитал силы. Старается заработать, берется за любую работу. Стал просить у банка погасить долг в рассрочку, но там отказали, а проценты растут. Если бы изначально сын спросил совета, конечно, я постаралась бы отговорить от этого поступка. Но что случилось, то случилось. У меня просьба — объясните, пожалуйста, можно ли все-таки оформить рассрочку, и что для этого нужно? Или это всё — тупик и долговая яма? P. S. Продавать нечего, в доме нет ничего серьезного», — написала она.

В пресс-службе Управления ФССП по Псковской области подтвердили, что эта проблема актуальна для нашего региона. Так, в прошлом году псковские судебные приставы взыскали по кредитным платежам почти 446 млн рублей, из них 419 млн рублей — с физических лиц. То есть, с обычных граждан, которые, как и сын нашей читательницы, не смогли вовремя погасить банковские кредиты.

Мы попросили заместителя управляющего отделением Центробанка по Псковской области Глеба Чиркова прокомментировать письмо псковички и ответить на её вопросы.

Он объяснил, что в первую очередь нужно всё-таки попробовать договориться с банком об изменении условий договора. Здесь есть несколько вариантов — отсрочка платежа на несколько месяцев, реструктуризация долга (чаще всего это уменьшение платежа за счёт увеличения срока кредита) и временное уменьшение платежей — например, когда 2 месяца клиент выплачивает половину обычного платежа, а следующие 2 месяца — по полтора.

При этом заёмщик должен чётко понимать, когда он сможет платить по кредиту и объяснить это банку. Кроме того, нужно заранее подготовить все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий договора.

Если договориться с банком не удалось, можно попытаться рефинансировать задолженность — то есть, взять кредит в другом банке на более выгодных условиях. Хотя здесь, конечно, есть немалый риск ещё больше увязнуть в долгах.

Позаботьтесь о «подушке»

Можно обратиться за помощью и к финансовому омбудсмену. Это правозащитник, помогающий гражданам в решении спорных вопросов с банками, а его деятельность подразумевает решение таких споров в досудебном порядке. Чаще всего к нему обращаются за помощью в реструктуризации долга. Благодаря его вмешательству банк может пойти на уступки и дать отсрочку, или пересчитает ежемесячные выплаты.

Проблема в том, что в Псковской области нет своего финансового омбудсмена. А в аппарат федерального «примирителя» стекаются подобные обращения со всей России . Поэтому очередь до рассмотрения именно вашего «крика души» может дойти совсем нескоро.

«У банка есть право потребовать деньги через суд, который может учесть непростую ситуацию заёмщика и назначить щадящие условия погашения кредита. Но надо помнить, что в случае суда на заёмщика лягут и все судебные издержки, а сумма долга при этом возрастёт», — предупредил Глеб Чирков.

Если и после решения суда гражданин не платит по кредиту, судебные приставы могут наложить взыскание на его банковские счета и ценное имущество — в пределах размера задолженности.

Самая крайняя мера, когда ситуация действительно зашла в тупик — объявить себя банкротом. Но в этом случае всё имущество заёмщика, включая единственное жильё, выставят на торги, а сам он лишится возможности выезжать за границу, занимать руководящие должности и брать новые кредиты без указания факта своего банкротства.

Как не оказаться в подобной ситуации? На этот счёт наш эксперт дал несколько рекомендаций. Во-первых, сумма платежей по кредитам не должна превышать 30-40% дохода, при этом остающихся средств должно хватать и на обязательные платежи, и на жизнь.

Во-вторых, перед тем, как брать кредит, нужно подготовить «подушку безопасности» — как минимум, 3 месячных дохода. Если случится форс-мажор, она выручит хотя бы на время. В-третьих, не стоит пренебрегать страховкой. В случае потери трудоспособности страховая компания погасит частично или полностью (зависит от условий страхования) задолженность перед банком.