Туристы приезжают в Казань и задерживаются на 4 ночи

Казань вошла в топ-3 городов России по длительности пребывания туристов. В среднем гости бронируют жилье в Казани на 3,8 ночи. Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля. Казань заняла второе место, уступив только Санкт-Петербургу , где туристы останавливаются в среднем на 4,5 ночи. На третьем месте расположилась Москва (3,5 ночи), сообщает tvil.ru. Читайте также: В Казани туристы будут говорить «абау!», а не «вау!» В Казани появится туристическая полиция