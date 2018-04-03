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Туристы приезжают в Казань и задерживаются на 4 ночи
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Туристы приезжают в Казань и задерживаются на 4 ночи 

Казанский Портал 23 минуты назад
Казань вошла в топ-3 городов России по длительности пребывания туристов. В среднем гости бронируют жилье в Казани на 3,8 ночи.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля. Казань заняла второе место, уступив только Санкт-Петербургу, где туристы останавливаются в среднем на 4,5 ночи.
На третьем месте расположилась Москва (3,5 ночи), сообщает tvil.ru.
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