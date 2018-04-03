Bachmann & Welser Capital Group предоставляет безрегрессные кредиты

ЛОНДОН (LONDON), April 3, 2018/PRNewswire/ — Bachmann & Welser Capital Group — уважаемая, независимая фирма, располагающая достаточным финансированием и специализирующаяся на монетизации резервных аккредитивов и среднесрочных векселей. Деятельность фирмы также связана с платформами, принадлежащими известным мировым банкам.

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Программа безрегрессных кредитов имеет весьма широкий диапазон: в большинстве случаев, выручка может составлять от 30% залоговой стоимости инструментов, используемых для обеспечения менее ценных инструментов, полученных от банков со сниженными рейтингами, и до 80% для инструментов с высокой ценностью, предоставленных ведущими банками мира.

В качестве залога при выделении подобных кредитов могут использоваться следующие инструменты: Резервные аккредитивы (SBLC), среднесрочные векселя (MTN). Номинальная стоимость монетизируемых инструментов составляет не менее 10 млн Инструменты должны быть на «экране» (Euroclear, DTCC, Bloomberg ).

Италии, России, Украины, Передача и/или блокирование инструмента должны осуществляться посредством сообщений SWIFT MT-760; другие способы передачи не принимаются ни в каких случаях. К участию в кредитной программе не принимаются инструменты, выданные финучреждениями Латинской Америки, Азии, Индии, Греции Кипра или Китая (за исключением гонконгских банков, вопрос о принятии инструментов которых рассматривается в частном порядке). В зависимости от конкретного случая, могут действовать особые условия предоставления кредита.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.bachmannwelser.com Email: enquiries@bachmannwelser.com, тел. : +44 (0) 131-357-0361

Источник: Bachmann & Welser Capital Group

Source: Bachmann & Welser Capital Group