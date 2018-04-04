СМИ раскрыли личности уральских шпионов-картографов

В международную группу шпионов-картографов, о задержании которых накануне сообщили уральские чекисты, входили двое пенсионеров из Екатеринбурга . Один из них, 64-летний бывший программист Геннадий, рассказал Kp.ru , что купил карты ГШ ВС РФ в магазине и никому секретные материалы передавать не собирался.

"Этим картам 40 лет. Они лежат в Интернете последние 20 лет. Я турист и мне они нужны были для других вещей. Во всех библиотеках зарубежных эти карты есть. И на территории республик, где это все печаталось. А техника уже достигла такого уровня, что все видно вплоть до рельефа со спутника. Эти карты устарели. Второй житель Екатеринбурга — это мой друг мой, с которым мы путешествуем. Я сейчас пенсионер, он старше меня, но еще работает ремонтником техники. Я никогда не работал в картографии и допусков не имел, он тоже. Мы не пытались передать никому эти карты. Про Украину Омск я не знаю", — заявил екатеринбуржец.

Он уточнил, что эти карты были в свободной продаже в 90-е годы, а штамп «Секретно» с них просто «никто не стирал». Свою заинтересованность в этих топографических документах Геннадий объяснил увлечением туризмом: «Если вы откроете карту в Интернете, то там видно города вплоть до дома. А в лесу там голое место. Там ни рельефа, ни просек, ни болот. Если я пошел в гору или в лес, то я заблужусь. А у тех людей, у кого мы не хотим, чтобы это было, у них уже давно все это есть».

Видео: kp.ru Стоит отметить, что бывший программист провел четыре года в колонии. Он был осужден за госизмену. По версии следствия, в 2010 году Геннадий через интернет передавал разведывательным структурам США секретные карты Генштаба вооруженных сил РФ. Предполагалось, что американцы собирались использовать их для корректировки систем наведения крылатых ракет. Екатеринбуржец пошел на сделку со следствием и признал вину. Впрочем, адвокат программиста уверен, что его погубило хобби и «одна из лучших коллекций карт в мире».

3 апреля пресс-служба УФСБ по Свердловской области сообщила о задержании троих россиян и одного украинца, которых заподозрили в сборе секретных материалов для передачи за рубеж. При обысках у них обнаружили электронные и бумажные копии секретных топографических карт ГШ ВС РФ. Документы изъяты, а нарушители пообещали больше так не делать.

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