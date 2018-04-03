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Эксперимент по tax free в России начнется с 10 апреля
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Эксперимент по tax free в России начнется с 10 апреля 

Rambler News Service 35 минут назад
Эксперимент по возврату tax free иностранцам в России начнется 10 апреля, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евнухов в ходе пресс-конференции.
«Уже с 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе в тех локациях, которые ограничены и определены, смогут выписывать эти чеки, но соответственно те иностранные граждане, которые приобретают товар в тех торговых точках, которые участвую в системе, смогут получать возврат НДС», — сказал он.
Евтухов отметил, что возврат НДС будет неполным. «Неполный, полностью ни в одной стране мира не возмещают но мы планируем 10-12% от стоимости приобретённых товаров, при этом общая стоимость товаров, которые приобретаются в течение дня должна быть не менее 10 тысяч рублей».
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