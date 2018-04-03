Ещё
Предложена новая выплата для пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предложена новая выплата для пенсионеров 

Время бухгалтера 41 минуту назад
В нижнюю палату парламента поступил законопроект, который предлагает со следующего года закрепить общую сумму выплат пенсионерам в размере, который не может быть меньше половины средней зарплаты по региону. Если же пенсионерам будут платить меньше, то автор инициативы предлагает местным органам ПФР выплачивать дополнительное соцпособие.
Размер такой доплаты будут пересматривать, если изменится размер средней зарплаты в регионе, а также в случае изменения денежных компенсаций за ЖКУ, транспорт и жилье.
Если законопроект примут, то со следующего года средний размер пенсии в РФ превысит 19 тыс. руб. Расходы, связанные с повышением обеспечения пенсионеров, предлагается предусмотреть в федеральном бюджете и бюджете ПФР.
Время бухгалтера: последние новости
Финансисты рассказали об удержании НДФЛ, если работник обрел статус резидента Указывать ставку НДС в чеке или БСО не обязательно Индексация присужденных сумм: включать ли в базу по налогу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя110
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт205
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами93
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ92
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»447
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение