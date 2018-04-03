Предложена новая выплата для пенсионеров

В нижнюю палату парламента поступил законопроект, который предлагает со следующего года закрепить общую сумму выплат пенсионерам в размере, который не может быть меньше половины средней зарплаты по региону. Если же пенсионерам будут платить меньше, то автор инициативы предлагает местным органам ПФР выплачивать дополнительное соцпособие.

Размер такой доплаты будут пересматривать, если изменится размер средней зарплаты в регионе, а также в случае изменения денежных компенсаций за ЖКУ, транспорт и жилье.