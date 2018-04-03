Система tax free заработает во всех городах проведения ЧМ-2018

Система tax free будет работать во время проведения чемпионата мира по футболу в России во всех городах его проведения, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе пресс-конференции.

«Что касается ЧМ тоже хотел сказать, что у нас есть поручение, что в тех городах, в которых будет проходить ЧМ по футболу также была готова система и те гости нашей страны, которые приедут в рамках этого важного события, в этих городах также могли получить услугу», — сказал он.

Евтухов отметил, что первые возвраты налогов иностранцы смогут получить с 10 апреля, в ряде городов проведения чемпионата мира система будет запущена ближе ко времени его проведения.