В Ростове оштрафовали отели, которые завысили цены на время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. / ТАСС /. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области возбудило более 60 административных дел в отношении отелей и гостиниц, завысивших цены на период проведения ЧМ-2018. Они оштрафовали на более чем 1 млн рублей, сообщили ТАСС в отделе защиты прав потребителей управления.

"В ходе проведения мероприятий по надзору были выявлены хозяйствующие субъекты, завышавшие предельно установленные цены, в отношении которых возбуждено 66 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 36 дел вынесены постановления о назначении административного наказания, наложено штрафов на общую сумму более 1 млн рублей. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения", — пояснили в управлении.

По данным Роспотребнадзора, сейчас подано 36 исковых заявлений к юридическим лицам, в отношении которых выявили факты завышения цен. Одно исковое заявление суд удовлетворил. Кроме того, выявили отели, оказывающие услуги без соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили 51 административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования") по фактам превышения максимально допустимой стоимости гостиничного обслуживания. По информации ростовского регионального управления Роспотребнадзора, минимальное завышение цен в гостиницах региона составило 60 рублей, максимальное — 25,99 тыс. рублей.