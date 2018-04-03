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Москва вошла в топ‑3 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России
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Москва вошла в топ‑3 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах России туристы останавливаются на отдых дольше всего весной 2018 года, Москва попала в первую тройку, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля 2018 года.
«В топ-10 крупнейших российских городов с самым длительным пребыванием туристов входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Пермь», — говорится в сообщении.
По данным Tvil.ru, туристы весной бронируют жилье в Санкт-Петербурге в среднем на 4,5 ночи, в Казани — на 3,8 ночи, а в Москве — на 3,5 ночи.
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