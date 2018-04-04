Еженедельная телеаудитория RT выросла на треть

Еженедельная аудитория RT составила 100 млн человек.

За последние два года еженедельная телеаудитория канала RT выросла более чем на треть. Об этом говорится в исследовании компании Ipsos, итоги которого публикует телеканал.

«Еженедельная аудитория RT составила 100 млн человек в 47 из более чем ста стран, где вещает телеканал», — указывается в публикации.

В сообщении уточняется, что в одних только Соединенных Штатах еженедельная аудитория выросла более чем на 30% — до 11 миллионов зрителей.