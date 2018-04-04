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Еженедельная телеаудитория RT выросла на треть
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Еженедельная телеаудитория RT выросла на треть 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Еженедельная аудитория RT составила 100 млн человек.
За последние два года еженедельная телеаудитория канала RT выросла более чем на треть. Об этом говорится в исследовании компании Ipsos, итоги которого публикует телеканал.
«Еженедельная аудитория RT составила 100 млн человек в 47 из более чем ста стран, где вещает телеканал», — указывается в публикации.
В сообщении уточняется, что в одних только Соединенных Штатах еженедельная аудитория выросла более чем на 30% — до 11 миллионов зрителей.
«Спасибо нашим самым преданным зрителям: американскому Минюсту, британскому правительству, да и всему западному истеблишменту», — прокомментировала итоги исследования главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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