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Чекисты в Екатеринбурге поймали почти шпиона
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Чекисты в Екатеринбурге поймали почти шпиона 

АиФ Урал 19 минут назад
Фото: АиФ Урал
Сотрудники Свердловского управления ФСБ в координации с коллегами из Крыма и Омской области провели масштабную операцию по пресечению незаконного сбора секретных военных карт, предназначающихся для передачи иностранному государству. Об этом «АиФ-Урал» сообщили в пресс-службе УФСБ 3 апреля.
Сообщается, что обыски проведены одновременно в вышеупомянутых регионах в квартирах трех граждан России и Украины в городах Екатеринбурге, Симферополе и Омске. В результате оперативно-розыскных действий нашлось восемь рулонов и одна стопка карт, а также их электронные снимки на планшет.
На оперативном видео заметно, что извлекаемые из бумажных коробок карты старые, но на них стоят грифы «Генштаб» и «Секретно». Масштаб карты достаточно большой 1:100000, что обычно бывает в ходу у военных. На планшет, который держит в руках сотрудник ФСБ видна карта советского Свердловска. На одной из карт есть название местности — Новобелокатай, что находится в Башкирии. Видно также, что карты старые, часть из них, попавшая в камеру, датировалась 70-ми годами прошлого века.
Свердловские чекисты отчитываются, что им удалось предотвратить передачу секретных сведений иностранной стороне, что подпадало под квалификацию УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж». Однако, как сообщил «АиФ-Урал» источник в ведомства, задержанные граждане, среди которых уже был привлекавшийся за измену, не успели преступить закон. «Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», — говорится в релизе.
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