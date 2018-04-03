В Екатеринбурге поймали шпионов, которые пытались передать иностранцам секретные военные карты

Омска. Спецоперация была проведена совместно с коллегами из Севастополя

Задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности России.

— Они отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем, поэтому их отпустили, — уточнили Е1.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Три года назад на Урале ФСБ поймала с поличным «украинского шпиона», который пытался купить коммерческие секреты.