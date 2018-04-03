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В Екатеринбурге поймали шпионов, которые пытались передать иностранцам секретные военные карты
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В Екатеринбурге поймали шпионов, которые пытались передать иностранцам секретные военные карты 

e1.ru 56 минут назад
Фото: e1.ru
Спецоперация была проведена совместно с коллегами из Севастополя и Омска.
«Одновременно по местам проживания трёх граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.
Задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности России.
— Они отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем, поэтому их отпустили, — уточнили Е1.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
Три года назад на Урале ФСБ поймала с поличным «украинского шпиона», который пытался купить коммерческие секреты.
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