Финансисты рассказали, как удержать подоходный налог с зарплат

НК РФ определяет, что компании, выплатившие физлицу доход, должны рассчитать и уплатить в уплатить в казну НДФЛ. Эти компании считаются налоговыми агентами.

Налог рассчитывают на ту дату, когда доход получен, нарастающим итогом. Если этот доход зарплата, то по п. 2 ст. 223 НК РФ датой его получения считают последний день месяца, за который плательщику оплатили труд. Тогда же агент рассчитывает и сам налог. Его удерживают из выплат физлицу, произведенных после окончания месяца, за который была выплачена зарплата и рассчитан налог.

Перечислить удержанные у физлиц суммы агент должен не позже чем на следующий за зарплатой день.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»