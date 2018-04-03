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Финансисты рассказали, как удержать подоходный налог с зарплат
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Финансисты рассказали, как удержать подоходный налог с зарплат 

Время бухгалтера 1 час назад
НК РФ определяет, что компании, выплатившие физлицу доход, должны рассчитать и уплатить в уплатить в казну НДФЛ. Эти компании считаются налоговыми агентами.
Налог рассчитывают на ту дату, когда доход получен, нарастающим итогом. Если этот доход зарплата, то по п. 2 ст. 223 НК РФ датой его получения считают последний день месяца, за который плательщику оплатили труд. Тогда же агент рассчитывает и сам налог. Его удерживают из выплат физлицу, произведенных после окончания месяца, за который была выплачена зарплата и рассчитан налог.
Перечислить удержанные у физлиц суммы агент должен не позже чем на следующий за зарплатой день.
ПИСЬМО Минфина РФ от 20.03.2018 № 03-04-06/17471
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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