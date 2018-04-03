Волгоград назвали лидером по числу отелей среди городов-участников ЧМ-2018

Волгограде оказалось больше гостиниц, чем в остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу-2018.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном Управлении Роспотребнадзора, в области классифицировано 311 гостиниц и других средств размещения людей. На прошедшем совещании представитель «Агентства развития туризма и социокультурных проектов» заявил о высокой готовности Волгограда и региона в целом к встрече болельщиков. Поддержал его и спикер от волгоградского филиала Российской Гостиничной Ассоциации.