В Волгограде подготовили дополнительные автобусы к ЧМ-2018 по футболу

Шаттлы по пути следования будут делать несколько остановок: у автостоянок и возле фан-зоны. Маршрутам присвоены номера S1, S2 и S3. Автобусы станут курсировать с раннего утра до ночи. А маршрут S1 (до аэровокзала) и вовсе планируется круглосуточным. Ночной интервал движения у него составит один час. В часы пик он сократится до двух — десяти минут. На остальных направлениях частота рейсов будет в пределах от 4 до 20 минут. К тому же гости ЧМ-2018 имеют возможность ездить на обычном транспорте без финансовых затрат.

— Все болельщики, имеющие при себе билет на матч, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на всех муниципальных маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов при предъявлении билета, — сказали в пресс-службе администрации Волгограда

Шаттлы протестируют 9 мая, когда в городе-герое традиционно ожидают наплыва туристов. В праздник Победы спецрейсы также будут бесплатными.

Тем временем рестораны и кафе Волгограда готовятся угостить посетителей яствами региональной кухни. Фирменное меню разработали представители Академии гастрономии. В его состав вошли десять авторских блюд: уха из осетра, яичница «Волжская», каша «Иловлинская», каша «Сталинградская», винегрет «Сарепта», горчичный соус, крем-брюле «Каймак», котлета «Волго-Донская», салат «Ахтубинский» и торт «Царицынский».

— В рецептах блюд используются простые и при этом уникальные продукты нашего края: горчичное масло, рыба, овощи, злаки, фрукты и ягоды, фермерские продукты, при этом все рецепты продуманы с учетом современных технологий, — говорит специалист по связям с общественностью областного агентства развития туризма Ольга Ибрагимова. — При подготовке меню изучили историческую кухню региона и выяснили, какие культуры традиционно выращивают в Волгоградской области . Использование местных продуктов в рецептах — главная особенность гастрономического проекта.

Предприятия общепита включат новые блюда в свое меню к середине мая. Ожидается, что впоследствии готовить волгоградские салаты и каши научат всех желающих. Для этого проведут серию мастер-классов.

Справка «РГ»

Но прежде 21 апреля «Волгоград арена» примет первый официальный матч в своей истории. Для контрольной проверки выбран матч местного «Ротора» с владивостокским «Лучом-Энергией». Через Интернет реализовали 13 тысяч билетов, после чего продажу остановили из соображений безопасности. Организаторам предстоит проверить все мелочи: от исправности технических систем до распределения людских потоков.

Возможно, квота билетов будет увеличена ко второй тестовой игре, которая пройдет 2 мая: «Ротор» примет самарские «Крылья Советов». А 9 мая на «Волгоград Арене» состоится финал Кубка России по футболу.

Вместимость пятиярусного спортсооружения составляет 45 тысяч зрителей. Стоимость объекта — более 16 миллиардов рублей. Стадион оборудован 42 лифтами, больше половины их приспособлены под нужды инвалидов.