Сол Кэмпбелл станет почетным гостем на открытии Парка футбола в Волгограде

ТАСС , 4 апреля. Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года в Волгограде . Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Кэмпбелл выступал за английские клубы «Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл». В составе сборной Англии он провел 73 матча и забил один гол.

Фестиваль пройдет 7-8 апреля на набережной имени 62-й Армии. Волгоград станет уже третьим городом, который посетит Парк футбола. 24-25 марта он побывал в Сочи , а на минувших выходных — в Ростове-на-Дону. Для посетителей запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

Посетители смогут сфотографироваться с талисманом чемпионата мира волком Забивакой, попробовать забить роботу— вратарю и сыграть в текбол — игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.