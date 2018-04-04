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Сол Кэмпбелл станет почетным гостем на открытии Парка футбола в Волгограде
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Сол Кэмпбелл станет почетным гостем на открытии Парка футбола в Волгограде 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 апреля. Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года в Волгограде. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
Кэмпбелл выступал за английские клубы «Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл». В составе сборной Англии он провел 73 матча и забил один гол.
Фестиваль пройдет 7-8 апреля на набережной имени 62-й Армии. Волгоград станет уже третьим городом, который посетит Парк футбола. 24-25 марта он побывал в Сочи, а на минувших выходных — в Ростове-на-Дону. Для посетителей запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.
Посетители смогут сфотографироваться с талисманом чемпионата мира волком Забивакой, попробовать забить роботу— вратарю и сыграть в текбол — игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.
Летом Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
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