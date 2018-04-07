Ещё
Парк футбола ЧМ-2018 открылся в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парк футбола ЧМ-2018 открылся в Волгограде 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Soccer News
Парк футбола чемпионата мира 2018 года по футболу открылся в Волгограде.
В церемонии открытия приняли участие бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл и мэр Волгограда Андрей Косолапов.
«У «Ротора», знаю, был отличный результат против «Манчестер Юнайтед». Это было отличное время для волгоградской команды. Надеюсь, что ваш клуб опять поднимется со второго дивизиона и войдет в премьер-лигу, потому что у вас будет фантастический стадион», — цитирует Кэмбэлла ТАСС.
Он также выразил надежду, что Волгоград принесет удачу сборной Англии в первом матче группового этапа мирового первенства с командой Туниса.
Парк футбола будет работать на Центральной набережной Волгограда в 7 и 8 апреля. Для его посетителей будут проводиться мастер-классы и автограф-сессии российских и зарубежных звёзд футбола, игры на открытом воздухе, мультимедийные викторины с призами, также работать аттракционы.
Ранее сообщалось, что Сол Кэмпбелл откроет парк чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде.
RT на русском: последние новости
Путин подписал закон о прямых расчётах в ЖКХ Определена лучшая банкнота 2017 года Медведев поручил разработать механизм публикации тарифов ЖКХ в открытом доступе
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ117
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар131
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован26
Украинские пограничники задержали россиянина38
«Началась война с Россией»592
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение