Парк футбола ЧМ-2018 открылся в Волгограде

Парк футбола чемпионата мира 2018 года по футболу открылся в Волгограде

«У «Ротора», знаю, был отличный результат против « Манчестер Юнайтед ». Это было отличное время для волгоградской команды. Надеюсь, что ваш клуб опять поднимется со второго дивизиона и войдет в премьер-лигу, потому что у вас будет фантастический стадион», — цитирует Кэмбэлла ТАСС

Он также выразил надежду, что Волгоград принесет удачу сборной Англии в первом матче группового этапа мирового первенства с командой Туниса

Парк футбола будет работать на Центральной набережной Волгограда в 7 и 8 апреля. Для его посетителей будут проводиться мастер-классы и автограф-сессии российских и зарубежных звёзд футбола, игры на открытом воздухе, мультимедийные викторины с призами, также работать аттракционы.

Ранее сообщалось, что Сол Кэмпбелл откроет парк чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде.