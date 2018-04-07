Около 6 тысяч человек посетили Парк футбола в Волгограде в первый день работы

ВОЛГОГРАД , 7 апреля. / ТАСС /. Парк футбола чемпионата мира 2018 года в Волгограде, который открылся в субботу на Центральной набережной города, в первый день работы посетили около 6 тысяч гостей, сообщили ТАСС организаторы. Неделю назад Парк футбола открылся в Ростове-на-Дону, там в первый день работы праздник собрал порядка 5 тысяч участников и зрителей.

Центральная набережная Волги расположена в самом центре Волгограда и, также как Мамаев курган, является визитной карточкой города. Здесь во время ЧМ-2018 будет организован Фестиваль болельщиков, на котором одномоментно смогут находиться, по данным областных властей, 15 тысяч человек.

Сразу после церемония открытия парка Кэмпбелл решил сразиться с роботом-вратарем, это собрало большую очередь из желающих увидеть игру бывшего игрока сборной Англии с робокипером. Робот реагирует на мяч быстрее любого вратаря в мире благодаря специальной камере и датчикам, заявили организаторы. В свое время ему пытались забить гол такие звезды мирового футбола, как форварды Лионель Месси и Неймар, однако им это удалось далеко не сразу. А вот ветеран английского футбола смог это сделать со второго удара, что вызвало настоящий восторг у зрителей.

Не оплошал и легендарный ветеран волгоградского «Ротора» Веретенников, но он смог «пробить» робокипера только с седьмого удара по воротам. На вопрос журналистов о перспективах сборной России на ЧМ-2018, Веретенников ответил, что «в первую очередь надо выйти по итогам групповых игр в плей-офф, очень надеемся на это, а затем уже ставить другие задачи».

Солнце, сувениры, фото с Забивакой

Солнечная теплая погода, которая выдалась в Волгограде в субботу, самым благоприятным образом повлияла и на количество участников праздника, и на их настроение. На протяжении дня по парку гулял талисман чемпионата мира волк Забивака, к которому, также как к Кэмбеллу, Веретенникову и Никитину, выстраивалась очередь за фото.

В парке можно было приобрести сувениры с официальной символикой. Например, 58-летний житель Вологограда Валерий Фатеев купил внуку мяч на память о сегодняшнем празднике. «Кроме того, я уже купил билеты на два матча ЧМ-2018 в Волгограде — обязательно пойдем с внуком на наш новый 45-тысячный стадион „Волгоград-Арена“. А после чемпионата будем туда на матчи нашего любимого „Ротора“ ходить», — сказал волгоградец.

Также в парке была представлена площадка для фристайла, где уличные футболисты показывали свое мастерство. Гости парка смогли получить сувенирную аккредитационную карту со своей фотографией и выиграть призы, а самые подготовленные, ответив на вопросы ведущего о футболе, смогли выиграть даже билеты на матчи ЧМ-2018.

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