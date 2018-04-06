Бочаров: Волгоград проделал колоссальную работу по подготовке к ЧМ-2018

"Подготовка проходит в порядке, сил и средств для окончания работ у нас достаточно, взаимодействие со всеми уровнями власти находится на самом высоком уровне. Очень хорошее взаимодействие с жителями области, которые нам реально помогают — консультируют, вносят предложения. Мы понимаем, что проделана колоссальная работа, но впереди ее не меньше, и расслабляться никто не будет. Ведь не забывайте, что Волгоградская область мероприятия такого масштаба еще не проводила никогда, так что нам необходимо мобилизовать все силы", — сказал он.

"Сегодня мы на завершающей стадии по выполнению задач по инфраструктуре, переходим к операционной деятельности и наведению порядка. Да, снег только сходит, но времени у нас еще достаточно", — также отметил он.