Четверть миллиона от продажи полисов присвоила страховой агент 

За полгода работы, с января по июнь 2016 года, страховой агент присваивала деньги, полученные от реализации полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принадлежащих страховой компании, рассказали VN.ru в прокуратуре Баганского района. Всего было похищено 750002 рубля 96 копеек. Это плата по 235 договорам страхования.
Прокурор Баганского района утвердил обвинительное заключение по обвинению страхового консультанта ПАО СК «Росгосстрах», женщина обвиняется в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере.
Не просто оказалось пройти мимо чужих денег и бухгалтеру из Татарска. Женщина выписывала на себя и свою мать завышенные заработные платы и отпускные, потом получала деньги с банковской карточки. За десять месяцев ей удалось присвоить 375 тысяч рублей.
Однако ей далеко до «подвигов» директора одного из детских садов Новосибирска. «Она требовала от работников возвращать ей излишне полученные деньги, уверяя, что они будут потрачены на нужды учреждения, — говорят в прокуратуре. — Однако деньги женщина тратила в личных целях. Всего, по мнению следствия, главбух похитила свыше 11 миллионов рублей».