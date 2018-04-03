Четверть миллиона от продажи полисов присвоила страховой агент

За полгода работы, с января по июнь 2016 года, страховой агент присваивала деньги, полученные от реализации полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принадлежащих страховой компании, рассказали VN.ru в прокуратуре Баганского района. Всего было похищено 750002 рубля 96 копеек. Это плата по 235 договорам страхования.

Прокурор Баганского района утвердил обвинительное заключение по обвинению страхового консультанта ПАО СК «Росгосстрах» , женщина обвиняется в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере.

Не просто оказалось пройти мимо чужих денег и бухгалтеру из Татарска. Женщина выписывала на себя и свою мать завышенные заработные платы и отпускные, потом получала деньги с банковской карточки. За десять месяцев ей удалось присвоить 375 тысяч рублей.