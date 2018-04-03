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Опечатали телевизор и печь: самарцы лишились бытовой техники за долги
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Опечатали телевизор и печь: самарцы лишились бытовой техники за долги 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Кировском районе Самары судебные приставы арестовали имущество горожан, которые накопили долги за водоснабжение и канализацию.
В одном из самарских домов по улице Победы таких неплательщиков насчитали девять человек. Их общий долг — более 175 тысяч рублей.
— Самарцы активно пользуются водой и канализацией. Эти потребители не находятся в трудной жизненной ситуации, они платежеспособны, но, видимо, считают, что платить за воду не нужно и она сама появляется в кранах, — рассказали в компании «Самарские коммунальные системы».
Судебные приставы Кировского района обошли все девять квартир. Там, где никого не оказалось дома, они оставили уведомление о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю. С теми должниками, которые были дома, провели беседу. Один из долгов (21 128 рублей) оплатили на месте, еще один был погашен частично — через арест имущества. У неплательщика судебные приставы описали телевизор и микроволновую печь общей стоимостью 13 000 рублей, тогда как долг за воду «набежал» 18 135 рублей.
Еще одна мера, которой охотно пользуются коммунальные службы в борьбе с должниками, это тампонирование канализации.
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