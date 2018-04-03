Ещё
Россиян в мае ждут четыре выходных подряд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Россиян в мае ждут четыре выходных подряд 

Мир24 27 минут назад
Россияне в связи с празднованием Дня Весны и Труда будут отдыхать четыре дня подряд, сообщается на сайте Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Мир24: последние новости
В России хотят ужесточить правила онлайн-продажи детских товаров Медведев заявил о необходимости публиковать тарифы на услуги УК С 1 апреля в России проиндексируют пенсии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя12
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»96
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ153
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев491
Гребенщиков удивил признанием о Крыме37
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение