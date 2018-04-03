Российские туроператоры отметили рост спроса на поездки в ЮАР после введения безвизового режима

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«С 30 марта 2017 г. въезд в ЮАР для граждан РФ стал безвизовым: россияне могут находиться на территории Южно-Африканской Республики без виз до 90 дней. По оценке экспертов, спрос на туры в ЮАР благодаря «безвизу» вырос, однако это небольшое увеличение, — говорится в сообщении.

Так, туроператор PAC Group оценивает рост спроса на туры в ЮАР за прошедший год в 10%.

В АТОР пояснили, что ЮАР, как и многие страны субэкваториальной Африки, не является массовым направлением для российских туристов: сейчас турпоток из РФ в эту страну оценивается в 3-4 тыс. человек в год.

«В этом страну едут искушенные и состоятельные туристы: стоимость такого путешествия сегодня стартует от 220 тыс. руб.», — добавили в АТОР.