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Российские туроператоры отметили рост спроса на поездки в ЮАР после введения безвизового режима
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Российские туроператоры отметили рост спроса на поездки в ЮАР после введения безвизового режима 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«С 30 марта 2017 г. въезд в ЮАР для граждан РФ стал безвизовым: россияне могут находиться на территории Южно-Африканской Республики без виз до 90 дней. По оценке экспертов, спрос на туры в ЮАР благодаря «безвизу» вырос, однако это небольшое увеличение, — говорится в сообщении.
Так, туроператор PAC Group оценивает рост спроса на туры в ЮАР за прошедший год в 10%.
В АТОР пояснили, что ЮАР, как и многие страны субэкваториальной Африки, не является массовым направлением для российских туристов: сейчас турпоток из РФ в эту страну оценивается в 3-4 тыс. человек в год.
«В этом страну едут искушенные и состоятельные туристы: стоимость такого путешествия сегодня стартует от 220 тыс. руб.», — добавили в АТОР.
По информации туроператоров, в основном в ЮАР сейчас едут туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, редко — из Екатеринбурга. Отмена виз в эту страну не повлияла на интерес к направлению региональных туристов: сказывается дороговизна поездки, заключили в ассоциации.
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