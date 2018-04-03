Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в январе-феврале 2018 года выросло на 55,7% по отношению к прошлому году (графики) 

По данным Банка России в январе-феврале 2018 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства накопленным итогом в РФ составило 48 069 ед., что больше аналогичного показателя 2017 года на 55,7%, но меньше аналогичного показателя 2016 года на 13,7%. Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в Российской Федерации в феврале 2018 года, увеличилось на 62,2% по сравнению с февралем 2017 года (27 039 против 16 670 годом ранее). Накопленным итогом за январь‑февраль 2018 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в РФ составило 48 069 ед., что больше аналогичного показателя 2017 года (30 865 ед.) на 55,7%. По итогам января опережение темпов прошлого года составляло 48,2%.