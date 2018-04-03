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В Шерегеше судебные приставы арестовали магазин
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В Шерегеше судебные приставы арестовали магазин 

АиФ Кузбасс 40 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В поселке Шерегеш Кемеровской области судебные приставы арестовали магазин.
Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области, хозяйкой магазина является жительница поселка. Индивидуальная предпринимательница взяла потребительский кредит в размере около 400 000 рублей в 2012 году. Однако женщина практически не выплачивала его. В 2015 году в её отношении было возбуждено исполнительное производство. Время от времени она вносила в счет погашения незначительные суммы, но общая сумма задолженности от этого практически не изменилась. На сегодняшний день она составляет более 370 000 рублей.
Женщину оповещали о долге по телефону, но она так и не нашла времени приехать в отдел судебных приставов лично. Тогда судебные приставы сами приехали к ней. Женщина проживала в двухэтажном доме в Шерегеше, где на первом этаже находился магазин, а на втором — жилая зона. Приставы наложили арест на принадлежащий индивидуальной предпринимательнице магазин. В ближайшее время ему дадут оценку. Если женщина не выплатит нужную сумму, магазин будет продан, деньги пойдут в счет погашения долга.
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