Какую страховку выбрать для путешествия?

Какую страховку оформить, когда едешь отдыхать? Пошаговую инструкцию по выбору полиса подготовил Sobesednik.ru

Если вы отдыхаете в России

Какая-то специальная страховка вам не нужна — медицинскую помощь можно будет получить по полису ОМС. Только не забудьте взять полис каждого члена семьи. Отсутствие полиса — не самая большая проблема, но дополнительные хлопоты на отдыхе вам вряд ли нужны. Кстати, нелишне заранее уточнить, есть ли представительство вашей страховой компании в том месте, куда вы едете, и, если да, выписать себе его контактные данные.

Если вы едете в страны бывшего СССР

Теперь это суверенные государства, куда вам понадобится дополнительная медицинская страховка. Разница лишь в том, что в некоторых экстренная помощь может оказываться бесплатно, но все равно лучше иметь медицинский полис для выезда за рубеж: проще, надежнее и спокойнее.

Если вы собрались в дальнее зарубежье

Конечно, у вас должен быть полис медицинского страхования, оформленный в зависимости от того, куда конкретно вы едете. Кроме страны, важна сумма и условия страхования, стоимость страховки — совсем не то, на что стоит изначально ориентироваться. Еще один важный нюанс, о котором многие не знают: выбирая страховую, уточните заранее, есть ли у нее партнер — сервисная компания (она же — ассистенс, посредник между страховой и больницей) — конкретно в том месте, куда вы едете. Может так статься, что страховая работает с конкретной страной, однако медучреждения, в которые вы можете обратиться, находятся в 3 часах езды от места вашего отдыха. Такие ситуации случаются даже в очень популярных туристических странах вроде Турции . И это открытие очень неприятно делать на месте, когда что-то случилось и вам срочно нужен врач.

Вы покупаете путевку в агентстве

Медицинские страховки почти всегда входят в стоимость тура — агентство в таком случае самостоятельно все за вас оформит. Однако правильнее поинтересоваться условиями страхования, чтобы избежать неприятных сюрпризов типа франшизы (это значит, что услуги до определенной суммы вы должны будете оплатить на месте наличными), невключенной стоматологии или еще каких-то нюансов. Иногда есть смысл выбрать себе страховку под собственные нужды, отказавшись от стандартной, включенной в тур (к слову, по закону вы можете это сделать).

Если вы планируете отпуск с детьми

Страховку придется оформлять на каждого из них, в том числе на самых маленьких. Почему-то многие родители об этом забывают или считают, что раз ребенок летит как инфант практически бесплатно (до 2 лет) и живет в отеле даром, то и лечение его подпадает под действие маминой или папиной страховки. Это не так. Ребенку нужна отдельная.

Если вы беременны

В таком случае надо крайне внимательно читать условия страхования. Дело в том, что не всегда страховки для беременных распространяются на случаи, связанные с беременностью, как бы парадоксально это ни звучало. При детальном ознакомлении зачастую оказывается, что условия — точно такие же, как и обычно, и в них не входят ситуации, когда помощь требуется непосредственно по поводу самой беременности (например, ее сохранения). При этом страховщики могут гордо заявлять, что они «страхуют беременных». Внимательно читайте условия и удостоверьтесь, что страховка покрывает именно случаи, связанные с вашим особым состоянием. И обратите внимание на сроки — далеко не все страховые и не всегда страхуют на весь срок беременности.

Совет:

Обращение за медпомощью для туриста начинается со звонка по специальному номеру, указанному в полисе. Выпишите его отдельно и носите с собой — тогда не придется носить с собой полис, рискуя потерять, или бежать за ним в отель, или срочно пытаться выйти в интернет, чтобы найти в почте электронный вариант полиса. Простая бумажка с номером телефона и номером страховки сэкономит вам нервы и время.

Если вы увлекаетесь экстремальным спортом

В таком случае вам практически стопроцентно нужна особая страховка — условия стандартной на ваши увлечения не распространяются. То есть при боли в ухе вас лечить будут бесплатно, а вот если вы неудачно нырнете или прыгнете с парашютом, страховка не сработает. А чтобы сработала, она должна распространяться на такого рода ситуации. Такие страховки дороже обычных. И нужно выбирать их, исходя из конкретных видов активности, которыми вы собираетесь заняться.

Если вы едете в экзотическую страну

В таком случае принцип выбора страховки должен учитывать специфику страны. Возможно, понадобятся какие-то дополнительные опции — например обязательная вакцинация или страховка от несчастного случая (пригодится, если вы, к примеру, собираетесь на сафари). Кроме того, нужно обязательно соотнести место вашего отдыха с возможностями страховой — то есть уточнить, есть ли в конкретном месте сервисная компания, а если нет, как далеко придется ехать. Еще один нюанс в том, что многие страны, например Азии, для россиян безвизовые. Однако это не значит, что можно обойтись без страховки — даже если ее не попросят показать при въезде, путешествовать без полиса, мягко говоря, рискованно.

Если вы забыли оформить страховку

Допустим, ваш рейс через два часа — и вы вдруг обнаружили, что в предотпускных хлопотах забыли про страховку. В таком случае вы еще можете ее оформить, но действовать она начнет не раньше чем со следующего дня.