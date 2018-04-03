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В Красноярском крае женщины получают меньше мужчин на одинаковых должностях
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В Красноярском крае женщины получают меньше мужчин на одинаковых должностях 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярскстате рассказали, какие зарплаты получают жители Красноярского края.
Выяснилось, что заработная плата специалистов, работающих на одинаковых должностях в частных и государственных предприятиях различается. Кроме того, мужчины и женщины, трудящиеся на одинаковых должностях, в некоторых случаях получают разную зарплату.
Средняя зарплата в Красноярском крае сейчас составляет 41,5 тыс. рублей, при этом порой разница между оплатой труда руководителей и рядовых рабочих может быть четырехкратной. Так, руководитель может получать 72 тысячи рублей в месяц, а низкоквалифицированный рабочий — 19,3 тысячи рублей.
В частных предприятиях заработная плата в 1,4 — 1,8 раз выше, чем в государственных. Отдельная область — сельское хозяйство, где наблюдается обратная тенденция, там в частных компаниях платят на18% меньше.
Заслуживает удивление соотношение в отплате труда женщин и мужчин. До сих пор на некоторых должностях с одинаковым функционалом женщина будет получать меньше мужчины — это подтверждается статистикой. Другая причина меньшей зарплаты «слабого пола» — то, что женщины в большинстве занимают должности, требующие меньшей квалификации. В целом зарплата женщин составляет от63,7% до 95,4% от мужской.
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