Красноярские руководители зарабатывают вчетверо больше подчиненных

Красноярском крае среднемесячная зарплата сейчас составляет около 41,5 тыс. рублей. При этом руководители получают в среднем 72 тыс. рублей в месяц, а наименьшая зарплата у низкоквалифицированных рабочих — примерно 19,3 тыс.

В негосударственных организациях практически всех направлений деятельности зарплаты в 1,4 — 1,8 раза больше, чем в государственных. Исключение — сельское хозяйство. Там, наоборот, в государственных предприятиях платят на 18,4% больше, чем в частных.

В Красноярском крае женщины получают в зарплату, составляющую в среднем всего 61,1% от зарплаты мужчин.. Статистики объясняют это, с одной стороны, тем, что женщины в основном работают в на должностях, требующих меньшей квалификации, чем мужчины. С другой стороны… необъяснимыми причинами. Как показало исследование, даже те женщины, которые занимают абсолютно одинаковые с мужчинами должности, все равно получают несколько меньше их. В разных отраслях зарплата женщин составляет (при условии равенства занимаемых должностей) от 63,7 до 95,4% от зарплат мужчин.