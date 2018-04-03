Россияне потеряли интерес к национальным брендам

Продажи товаров в РФ под собственными торговыми марками замедлили рост более чем в 3 раза, подсчитали эксперты Nielsen.

В 2017 г. продажи товаров в РФ под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей выросли лишь на 3,1% при общем росте рынка потребительских товаров на 3,4%, подсчитали эксперты Nielsen.

Тогда как годом ранее темпы роста были втрое выше — 11,5%, а сам рынок прибавил 5,3%.

Причина — снижение интереса покупателей к продуктам под собственными марками сетей, считают аналитики Nielsen, а также насыщение спроса в главном канале продаж — магазинах-дискаунтерах, на которые приходится три четверти продаж СТМ.

Оборот розничной торговли в России за 2017 г. вырос на 1,2% и составил 29,8 трлн руб., сообщил ранее Росстат

В 2017 г. доходы россиян снизились на 1,7% в реальном выражении..

Доходы населения сократились в 2017 г. четвертый год подряд после снижения в 2016 г. — на 5,8%, в 2015 г. — на 3,2%, в 2014 г. — на 0,7%.

По прогнозу правительства, доходы россиян увеличатся в 2018 г. на 2,3%.