Ещё
Россияне потеряли интерес к национальным брендам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне потеряли интерес к национальным брендам 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Продажи товаров в РФ под собственными торговыми марками замедлили рост более чем в 3 раза, подсчитали эксперты Nielsen.
В 2017 г. продажи товаров в РФ под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей выросли лишь на 3,1% при общем росте рынка потребительских товаров на 3,4%, подсчитали эксперты Nielsen.
Тогда как годом ранее темпы роста были втрое выше — 11,5%, а сам рынок прибавил 5,3%.
Причина — снижение интереса покупателей к продуктам под собственными марками сетей, считают аналитики Nielsen, а также насыщение спроса в главном канале продаж — магазинах-дискаунтерах, на которые приходится три четверти продаж СТМ.
Оборот розничной торговли в России за 2017 г. вырос на 1,2% и составил 29,8 трлн руб., сообщил ранее Росстат.
В 2017 г. доходы россиян снизились на 1,7% в реальном выражении..
Доходы населения сократились в 2017 г. четвертый год подряд после снижения в 2016 г. — на 5,8%, в 2015 г. — на 3,2%, в 2014 г. — на 0,7%.
По прогнозу правительства, доходы россиян увеличатся в 2018 г. на 2,3%.
Вести Экономика: последние новости
ФНС с 1 апреля изменит форму налоговых уведомлений Шувалов решил спасти детей от вредных товаров Ставки по ипотечным кредитам в РФ обновили минимум
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность228
Стало известно о тайном счете Скрипалей99
Киевский прокурор появился на телевидении голым79
Семью Нетребко выгнали из театра42
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя148
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение