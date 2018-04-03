Банки начнут выдавать кредиты после собеседования по скайпу

Со следующего года кредитные организации введут в свою практику проведение удаленных собеседований при помощи средств видеосвязи и телефонных звонков, что позволит российским бизнесменам упростить процедуру получения средств. Об этом сообщила газета «Известия».

Прежде чем услуга станет доступна, клиент должен будет один раз посетить отделение банка, чтобы сотрудники произвели проверку необходимых документов и подтвердили идентификацию личности. После этой процедуры посещать банковский офис не потребуется, все дальнейшие этапы идентификации будут производиться через Единую биометрическую систему.

Реестр, расположенный на портале госуслуг, предоставит всю необходимую информацию о пользователе. В случае успешной проверки паспортных данных запрос будет одобрен и клиент волен будет открыть счет, либо получить кредит.

Подобное новшество призвано, в первую очередь, упростить сотрудничество с банками для тех предпринимателей, которые работают в регионах без возможности доступа в отделение финансовой организации.

Личное присутствие в банке лица вовсе не является залогом безошибочного определения его кредитоспособности. Накануне мы сообщали о том, как банковские служащие допустили ошибку и выдали мужчине около миллиона рублей. Получатель крупной суммы не сообщил об ошибке и попытался скрыться.