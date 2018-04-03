Займы «до зарплаты» могут исчезнуть с рынка

Накопление проблемного долга именно в этом сегменте связано с изменением регулирования в 2017 году, пояснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. До конца года микрофинансовые организации (МФО) должны были сформировать резервы по проблемным долгам. По просрочке до 30 дней — 50 процентов резервов, 90 дней и более — 100 процентов.

Ранее существовала проблема «бумажных» начисленных доходов, существенную часть которых невозможно было взыскать. МФО часто уступали право требования по проблемной задолженности, в том числе дружественным структурам, чтобы не держать ее на балансе и избежать переплаты налога на прибыль. Из-за норм резервирования МФО перестали отдавать долги на цессию и накапливали их на своем балансе. «Многие компании зарабатывали именно на том, что длительное время пролонгировали микрозаймы, либо, выдавая займ „до зарплаты“, на самом деле продавали более длительные продукты. В результате у заемщика образовывался значительный объем начислений относительно первоначальной суммы долга. Многое из этого не удавалось взыскать», — рассказал Иван Уклеин.

В этом году займы «до зарплаты» ждет еще большее ужесточение регулирования. В феврале ЦБ РФ представил рынку поправки, согласно которым максимальную сумму процентов по займу предлагается снизить с трех его объемов до полутора. Кроме того, предлагается ограничить ежедневную ставку по таким займам с двух до одного процента при одновременном запрете пролонгаций. Может появиться специализированный продукт, аналогичный займам «до зарплаты» — до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней.

Лидеры рынка уже заявили, что будут подстраиваться под новые ограничения, а специализированные продукты продавать не будут, потому что это невыгодно. Короткие микрозаймы могут просто исчезнуть, а МФО будут выдавать деньги на срок 16 дней, отметил Иван Уклеин. «Будут вынуждены уйти с рынка небольшие компании. Важно, чтобы ЦБ продолжал работу по выявлению нелегальных МФО и компаний, которые будут прекращать свою деятельность, действительно ликвидировались как юрлица, а не продолжали работу на теневом рынке», — добавил он.

Короткие микрозаймы могут просто исчезнуть, а МФО будут выдавать деньги на срок 16 дней

Роста теневого сегмента из-за ужесточения регулирования опасаются и в СРО «МиР». Регулирование без мер противодействия серым кредиторам может привести к росту нелегального сегмента, отметила директор саморегулируемой организации Елена Стратьева. Среди возможных мер она назвала, в частности, запрет коллекторам брать в работу портфели просроченных долгов от нелегальных кредиторов.

Пока же по-прежнему есть истории, когда выдаются займы под 2000 процентов годовых с пределом начислений до десяти объемов займа. Спрос на услуги кредиторов, работающих вне правового поля, связан в том числе с сокращением числа мелких региональных банков. За девять месяцев 2017 года ЦБ РФ было выявлено 1132 работающих вне правового поля МФО (1400 за аналогичный период 2016 года). Повышение регулятивной нагрузки привело к снижению маржинальности микрофинансового бизнеса и повышению порога для входа на рынок новых игроков. Число компаний в микрофинансовом реестре Банка России сократилось с 3,6 до 2,2 тысячи за последние два года, а после введения новых требований регулятора может остаться не более 1,5 тысячи МФО, прогнозируют в «Эксперт РА».

Для добросовестных участников рынка резерв хороших заемщиков, которые способны платить по долгам, далеко не исчерпан, уверен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков . Бюро провело исследование качества риск-менеджмента в МФО, чтобы выявить заемщиков, которым было отказано в займе, хотя они могли бы платить по нему, и тех, которые, наоборот, деньги получили, но вернуть их не смогли.

Как рассказал Волков, из 100 процентов заявок на займы в МФО одобрены были 60 процентов, а 40 процентов получили отказ. При этом 13 процентов впоследствии получили займ в другой организации, из них 1 процент — в банках. Из 12 процентов заемщиков, которые получили займ в другой МФО, 9,5 процента успешно выплачивают долг, 2,5 процента ушли в дефолт. То есть почти 10 процентам заемщиков было отказано ошибочно, отмечает Волков, это потерянные клиенты для МФО.

Однако даже с учетом привлечения новых клиентов микрофинансовый рынок в этом году вряд ли вырастет больше чем на 20 процентов, прогнозируют в «Эксперт РА». Такой динамики можно ожидать, если новые ограничения ЦБ РФ вступят в силу с середины года.

Согласно базовому прогнозу агентства, по итогам 2018 года размер портфеля МФО превысит 140 миллиардов рублей (121 миллиард по итогам 2017 года). Основную «прибавку» портфелю по-прежнему обеспечат микрозаймы физлицам, причем в зависимости от степени вводимых законодательных ограничений для сегмента займов «до зарплаты» значительное количество его игроков может переориентироваться на предоставление более долгосрочных займов или уйти. Наибольшую активность на рынке будут проявлять МФО, ведущие свою деятельность в сегментах POS и онлайн, отмечают в «Эксперт РА». Доля микрозаймов физлицам, выданным онлайн, в последние годы растет, в 2014 году она составляла 35 процентов от общего портфеля выдачи, а в 2017 году — 48 процентов.