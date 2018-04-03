В Банке России рассказали, как правильно пользоваться микрокредитами

Микрофинансовые организации (МФО) появились в России как альтернатива банкам. Они предлагают займы тем, кто не может их получить в кредитных организациях. Сегодня услуги, предоставляемые МФО, востребованы населением, и в случае их отсутствия начнет расти теневой сектор.

Сфера микрофинансирования неоднородна. 58% небольших займов предоставляется на покупку предметов потребления и оформляется, как правило, в магазине при реализации товара. 21% — это займы малому и среднему бизнесу. А пресловутые займы «до зарплаты» занимают 22% в сфере микрокредитования.

В настоящее время Банком России совместно с Яндексом реализуется проект «Маркировка». МФО, внесенные в госреестр, отмечены в поисковой системе зеленым значком.

Специалисты подчеркивают, что воспользоваться данными займами могут люди без кредитной истории и даже с негативным опытом использования кредитов в прошлом. Все данные об использовании займов МФО поступают в Бюро кредитных историй. И если вы все успешно и своевременно погасили, то имеете возможность исправить свою негативную кредитную историю.

Деньги в МФО предоставляются в пределах до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней. Именно так и надо ими пользоваться: брать на несколько дней 3-5 тыс. рублей, когда нужно срочно за что-то заплатить, и возвращать заемные средства с небольшой переплатой. Для крупных покупок использовать такие займы не рекомендуется.

Необходимо помнить, что даже если вы просрочили выплаты по долгу, МФО не имеет права начислять проценты до бесконечности. Если заем взят не более чем на один год, максимальный размер процентов не может превышать трехкратного размера суммы займа. А размер неустойки не может превышать 20% годовых.

Чтобы убедиться, что в договоре не спрятаны дополнительные комиссии и штрафы, специалисты настоятельно рекомендуют читать весь текст подписываемых документов. И конечно же, проверяйте законность деятельности микрофинансовой организации перед обращением туда за получением займа. Сделать это можно, изучив реестр официально работающих МФО на сайте Центробанка.