Бизнесмены смогут оформлять кредиты по скайпу с 2019 года

Предприниматели смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты в 2019 году. Граждане смогут проводить те же банковские операции удаленно уже летом 2018 года.

Чтобы открыть счет или взять займ бизнесмены будут связываться с банком по скайпу или телефону, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ . Потребуется также предоставить нотариально подтвержденную доверенность, что клиент является официальным представителем компании. После этого кредитная организация сверит биометрические параметры бизнесмена с информацией в единой биометрической системе (ЕБС). Та верифицирует их с Единой системой идентификации и аутентификации, действующей на портале госуслуг, для проверки паспортных данных.

Клиент также должен ввести свои логин и пароль на сайте госуслуг. ЕБС проверит данные и ответит банку. Если все подтвердится, то можно будет приступить к открытию счета или оформлению кредита. Сейчас эти процедуры невозможно провести удаленно.

Как пояснил источник, близкий к ЦБ, внедряемый механизм станет вторым этапом развития ЕБС. Его предстоит оценить при работе с гражданами, которая начнется с июня 2018 года.

Единую биометрическую систему начали создавать в 2017 году. С 30 июня 2018 года банки начнут собирать необходимые данные с россиян. Информацию будут защищать от взлома. Оператором системы станет «Ростелеком». Каждое обращение к системе банки будут оплачивать. Верификация обойдется им в 200 рублей за запрос.