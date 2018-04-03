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Бизнесмены смогут оформлять кредиты по скайпу с 2019 года
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Бизнесмены смогут оформлять кредиты по скайпу с 2019 года 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Предприниматели смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты в 2019 году. Граждане смогут проводить те же банковские операции удаленно уже летом 2018 года.
Чтобы открыть счет или взять займ бизнесмены будут связываться с банком по скайпу или телефону, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ. Потребуется также предоставить нотариально подтвержденную доверенность, что клиент является официальным представителем компании. После этого кредитная организация сверит биометрические параметры бизнесмена с информацией в единой биометрической системе (ЕБС). Та верифицирует их с Единой системой идентификации и аутентификации, действующей на портале госуслуг, для проверки паспортных данных.
Клиент также должен ввести свои логин и пароль на сайте госуслуг. ЕБС проверит данные и ответит банку. Если все подтвердится, то можно будет приступить к открытию счета или оформлению кредита. Сейчас эти процедуры невозможно провести удаленно.
Как пояснил источник, близкий к ЦБ, внедряемый механизм станет вторым этапом развития ЕБС. Его предстоит оценить при работе с гражданами, которая начнется с июня 2018 года.
Единую биометрическую систему начали создавать в 2017 году. С 30 июня 2018 года банки начнут собирать необходимые данные с россиян. Информацию будут защищать от взлома. Оператором системы станет «Ростелеком». Каждое обращение к системе банки будут оплачивать. Верификация обойдется им в 200 рублей за запрос.
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