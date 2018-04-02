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Посольство России подтвердило данные о россиянах, пострадавших в Ереване
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Посольство России подтвердило данные о россиянах, пострадавших в Ереване 

РИА Новости 31 минуту назад
ПОСОЛЬСТВО РФ В АРМЕНИИ ПОДТВЕРДИЛО РИА НОВОСТИ ИНФОРМАЦИЮ О ТРЕХ РОССИЯНАХ, ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ВЗРЫВЕ В КАФЕ В ЕРЕВАНЕ
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