Санкт-Петербург стал лидером по длительности пребывания туристов

Уфа и В топ-10 крупнейших российских городов с самым длительным пребыванием туристов входят Санкт-Петербург, Казань , Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург Новосибирск , Ростов-на-Дону, Самара Пермь . Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир в городах-миллионниках с 1 марта по 30 апреля 2018 года.

Весной туристы бронируют жилье в Санкт-Петербурге в среднем на 4,5 ночи, в Казани — на 3,8 ночи, а в Москве — на 3,5 ночи.