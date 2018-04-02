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Project Marketing составили карту экосистемы стартапов Беларуси
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Project Marketing составили карту экосистемы стартапов Беларуси 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Карта делится на 4 стадии:
Идея и концепция: где искать комьюнити и регистрировать свой стартап, куда идти учиться и в каких хакатонах можно принять участие;
Прототип и вывод на рынок: где разработать MVP и найти на разработку денег, а также в каких акселераторах можно пройти обучение;
Роллаут: куда идти за финансированием, в какой бизнес-инкубатор податься и где найти хороший коворкинг;
Рост и масштабирование: где разработать продукт, найти капитал на развитие и как выйти на новый рынок.
Также на карте нарисованы «пути», по которым в зависимости от типа бизнеса нужно «следовать» к ресурсам, которые помогут стартапу вырасти. Например, «путь инноваций» для технологических компаний и «путь финансов» для тех, кто в поисках капитала.
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Project Marketing сделали 2 версии карты с активными ссылками на всех участников экосистемы на русском и английском языках.
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