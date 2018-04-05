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Покупателей новых офисов в Подмосковье могут временно освободить от налога на имущество
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Покупателей новых офисов в Подмосковье могут временно освободить от налога на имущество 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в двух чтениях законопроект, предусматривающий льготы и возможность временного освобождения от налога на имущество организации для покупателей новых офисных помещений в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.
«Вносится проект правок в закон по льготному налогообложению Московской областью в статью, предусматривающую предоставление дополнительных налоговых льгот покупателям вновь введенных офисных помещений — офисов, введенных не ранее, чем в этом году, стоимостью от 50 миллионов рублей. Таким покупателям предлагается на четыре года с момента приобретения офисной недвижимости предоставить льготу по налогу на прибыль в виде снижения ставки на 4,5% и освобождение по налогу на имущество организации», — сказал министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, льготой вправе воспользоваться организации при условии, что высвобожденные средства будут направлены на развитие организации. Среднесписочная численность работников организации должна составлять более 50 человек за налоговый период, а их среднемесячная зарплата должна превышать среднемесячную зарплату на территории Подмосковья.
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