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Разработчики открыли регистрацию на тест новой карты PUBG
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Разработчики открыли регистрацию на тест новой карты PUBG 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: Gmbox
PUBG Corp. открыла тестирование новой карты PlayerUnknown's Battlegrounds «Кодовое имя: Дикий Край». Чтобы получить доступ к закрытым серверам с картой, пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте игры с помощью аккаунта Steam.
Проект находится на стадии разработки, многие участки карты не завершены. PUBG Corp. тестирует ее, чтобы найти критические баги и устранить их перед дальнейшими испытаниями.
Новая карта станет доступна на закрытом сервере в 5:00 мск 3 апреля и будет открыта до 14:00 мск 5 апреля. PUBG Corp. планирует тесты с большим количеством участников, но их даты станут известны позднее.
«Кодовое имя: Дикий Край» — самая маленькая карта в игре. Ее размеры составят 4х4 кв. км — в четыре раза меньше Эрангеля и Мирамара. Помимо Дикого края, разработчики ведут работу над адриатической локацией стандартной площади.
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