В Думе предложили приравнять пенсию к средней зарплате по региону

Инициативу депутатов привязать пенсии к средней зарплате по региону сейчас активно обсуждают пользователи в соцсетях. Об этом пишет новостной агрегатор СМИ2. Предложение комментируют и финансисты. Подобная схема расчета не будет справедливой, пояснил агентству ТАСС доктор экономических наук Сергей Смирнов

«Эта идея вполне реализуема, если мы восстановим советскую систему социального обеспечения. То, о чем он говорит, гипотетически, если бы это было реализовано, то все принципы страхового формирования пенсий государственных трудовых были просто уничтожены, и мы бы вернулись к той системе выплат пенсий, которые существовали при социализме — относительно равная пенсия, и особой дифференциации там не было. И понятно, что при этих условиях основная нагрузка, конечно же, ляжет на государственный бюджет».