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В Думе предложили приравнять пенсию к средней зарплате по региону
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В Думе предложили приравнять пенсию к средней зарплате по региону 

Авторадио 1 час назад
Инициативу депутатов привязать пенсии к средней зарплате по региону сейчас активно обсуждают пользователи в соцсетях. Об этом пишет новостной агрегатор СМИ2. Предложение комментируют и финансисты. Подобная схема расчета не будет справедливой, пояснил агентству ТАСС доктор экономических наук Сергей Смирнов:
«Эта идея вполне реализуема, если мы восстановим советскую систему социального обеспечения. То, о чем он говорит, гипотетически, если бы это было реализовано, то все принципы страхового формирования пенсий государственных трудовых были просто уничтожены, и мы бы вернулись к той системе выплат пенсий, которые существовали при социализме — относительно равная пенсия, и особой дифференциации там не было. И понятно, что при этих условиях основная нагрузка, конечно же, ляжет на государственный бюджет».
При этом вся финансовая нагрузка ляжет на бюджет, уточнил эксперт. Привязать пенсии по старости к средней заработной плате по региону предложил депутат Валерий Рашкин. По его мнению, минимальная выплата должна быть не ниже половины среднего заработка. В том случае, если пенсия окажется меньше, гражданину положены субсидии. По новым правилам в Москве средняя пенсия составит 34 тыс. 900 рублей, в Санкт-Петербурге — 26 тыс. 937 рублей, подсчитал депутат.
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