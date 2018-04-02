Покупателям электрокаров сулят новые поблажки

Новые льготы на альтернативные виды транспорта могут появиться в России к ноябрю 2018 года. Об этом сообщает «Прайм».

По информации источника, покупателей экологичного транспорта — электрокаров и гибридов — планируется освободить от уплаты НДС. Такая цель содержится в плане мероприятий в «дорожной карте» правительства по совершенствованию законодательства.

Обозначенные новшества предполагают внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ. Скидка для покупателей может составить до 18%. Это позволит повысить привлекательность экологичного транспорта и снизить его стоимость. Ожидается, что отмена НДС также подстегнёт к разработке новых видов техники отечественных производителей.

Напомним, в настоящее время электрокары и гибриды довольно слабо распространены в нашей стране. К примеру, за весь 2016 год в России было продано всего 74 электрокара, а в 2017 — 95. При этом в стране практически полностью отсутствует какая-либо инфраструктура для новых видов техники. Для сравнения, в Европе за один лишь последний квартал минувшего года было зарегистрировано 227,378 тыс. электрокаров.

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