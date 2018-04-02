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Штрафы за обман потребителя хотят увеличить в десять раз
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Штрафы за обман потребителя хотят увеличить в десять раз 

Российская Газета 54 минуты назад
Группа сенаторов предложила внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штрафы за введение потребителей в заблуждение.
Если юрлица или частные предприниматели продают товар или оказывают услугу без раскрытия информации о производителе или непосредственном исполнителе, то для должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 400 тысяч. Пока максимальный штраф за это для должностных лиц — четыре тысячи рублей, для юрлиц — 40 тысяч. А за торговлю без указания сведений о сертификате соответствия или декларации минимальный размер штрафа для должностного лица поднимут до 30 тысяч рублей. За аналогичное деяние для юрлиц он может составить от 300 до 400 тысяч.
Сейчас максимальное наказание — 300 тысяч.
Объем незаконного оборота продукции на потребительском рынке оценивается экспертами в 2,5 триллиона рублей
По данным Роспотребнадзора, проблема с введением потребителей в заблуждение характерна главным образом для продукции легкой промышленности. Так, по состоянию на март ведомство проверило 11,7 тысячи различных торговых точек. Нарушения нашли более чем в 80 процентах магазинов. Всего проверили более 200 тысяч партий продукции легкой промышленности (одежды, обуви, белья, меховых изделий и т.д.). Более 81 тысячи партий не соответствовали техническим нормам.
Практически все нарушения касались несоблюдения требований к маркировке и документам. 74 процента партий продукции легпрома, не отвечающих требованиям, произведено в Китае. А где делали остальную одежду и обувь, неизвестно, на товарах отсутствовала маркировка с кодом изготовителя. В 20 процентах не в порядке оказались сопроводительные документы. «Это говорит о том, что продукция с большой степенью вероятности является контрафактной», — считают в Роспотребнадзоре.
"Сегодня, по экспертным оценкам, объем незаконного оборота продукции на потребительском рынке оценивается на уровне в 2,5 триллиона рублей, — пояснил «РГ» замглавы минпромторга Виктор Евтухов. — Это около девяти процентов оборота розничной торговли и 15 процентов продаж на розничных рынках (продукты питания, алкоголь, сигареты, изделия легкой промышленности, включая спортивную одежду, парфюмерия и косметика, предметы женской и детской гигиены, средства ухода за телом, чистящие и моющие средства)".
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