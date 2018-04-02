Москвичка может оказаться на улице из‐за кредита в микрофинансовой организации

Женщина потеряла мужа и решила взять кредит, чтобы рассчитаться с долгами. Но вместо этого она фактически переписала свою квартиру на микрофинансовую организацию. Сейчас юристы пытаются помочь пожилой женщине.

Пенсии Светланы Емельяновой едва хватало на жизнь и оплату коммуналки, а мужу требовались дорогие лекарства и обезболивающие. Женщине пришлось взять несколько кредитов. Спасти супруга не удалось. Долги по кредитам росли, выплачивать было не чем. Женщина обратилась в микрофинансовую организацию. Договорилась о новом кредите под залог квартиры.

Я там пробыла 8,5 часов, мне было так плохо, у меня сахарный диабет. Я не понимала, что я подписала уже под конец. Я обратила внимание, говорю: вы так пишете, что я должна 117 тысяч в месяц, у меня таких денег нет. Они ответили, что это просто формальности, вы просто подписывайте

— Светлана Емельянова, пенсионерка.

«Формальности» оказались настоящей кабалой. 117 тысяч рублей — это сумма ежемесячного платежа. Но, по договору, проценты начислялись еще и ежедневно.

Условие о необходимости оплаты полутора процентов ежедневно, это более 500% ежегодно. Сами понимаете, что это неподъемная сумма не то что для пенсионера, но даже для среднестатистического работающего человека в нашей стране

— Ольга Геращенко, юрист.

Организация даже не стала ждать этих денег. На Светлану Викторовну подали в суд еще до наступления срока первой выплаты. Теперь женщина рискует остаться без квартиры. Схема была продумана изначально.

Мошенники на сегодняшний день прибегают к различным уловкам. Они даже удосужились ее отправить в психоневрологический диспансер, чтобы получить справку ее вменяемости на момент подписания. Они снимали всю встречу на видеофиксацию, из чего мы можем сделать вывод, что изначальной целью было не предоставление дивидендов за время их пользования, а истинной целью было получение объекта недвижимости

— Ольга Геращенко, юрист.

Но полную сумму обещанного кредита компания так и не выплатила. Остались должны 1,5 миллиона. Но квартиру от Светланы Викторовны все равно требуют. Мы решили выяснить это в микрофинансовой организации, где, по словам женщины, она брала кредит.

Как говорит Светлана Викторовна, компания много раз меняла названия и адреса. Но и про это в организации ничего не знали.

По бумагам все законно, ведь женщина добровольно подписывала все, что ей давали. Вот только она рассчитывала на помощь, а в итоге может лишиться единственного жилья. На чьей стороне правда — будет разбираться суд.